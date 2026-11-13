Tanker v New Orleansu trčil v ladjo z okoli 130 potniki

V petek popoldne je na reki Misisipi v ZDA tanker trčil v turistično ladjo s skoraj 130 ljudmi na krovu, poroča lokalni medij WWL. Po nekaterih drugih poročanjih naj bi jih bilo celo okoli 150.

O nesreči zaenkrat ni veliko znanega. Video posnetek, ki je zaokrožil po družabnih omrežjih, kaže, da se je ladja prevrnila in potopila. O morebitnih poškodovanih še ni podatkov.

Nesrečo je na omrežju x potrdil guverner Jeff Landry. »Seznanjeni smo z incidentom na reki Misisipi in smo v tesnem stiku z lokalnimi oblastmi ter organi pregona. Pravkar sem na poti v New Orleans,« je zapisal.

Na kraj nesreče so prispeli pristaniška policija, gasilci in mestna policija New Orleansa, ameriška obalna straža ter ekipe nujne medicinske pomoči. Začeli so reševanje in druge intervencijske dejavnosti.

Po poročanju WWL potnike z ladje za križarjenje premeščajo v upravno stavbo pristanišča New Orleans, kjer jim zagotavljajo pomoč.

Nesreča se je po navedbah WWL zgodila okoli 12.30 po lokalnem času (ob 19.30 po slovenskem) na reki v bližini mostu Crescent City Connection.

NBC poroča, da je bil naftni tanker veliko večji od potniške ladje. Ladja American Heritage, ki jo upravlja družba American Cruise Lines, je bila ob trčenju privezana v New Orleansu. Tanker je vanjo trčil bočno, je v izjavi sporočil predstavnik te družbe. »Tesno sodelujemo z ameriško obalno stražo in lokalnimi oblastmi,« so zapisali v izjavi. »Potnike in posadko so evakuirali. Zelo smo zaskrbljeni za vse vpletene.«