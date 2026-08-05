Tatica hotela z balkona splezati na češnjo

Konec decembra lani se je v eni od hiš na Ulici Goceta Delčeva na Kodeljevem v Ljubljani zgodila nenavadna tatvina. Sosedu oškodovane Valenke S. se gre zahvaliti, da je v roke policistov padla danes 20-letna hrvaška državljanka Andrijana Radulović. Njen pajdaš je pobegnil, sama pa se je znašla na zatožni klopi. Valenki S. bo še dolgo ostal v spominu prizor, ko se je okoli enih popoldne vrnila domov. »Skoraj me je kap,« je razlagala preiskovalcem. Pred njeno hišo je bilo takrat kar nekaj ljudi, na balkonu svojega stanovanja pa je, kot je razlagala, zagledala »zamaskirano dekle, ki je letalo gor in dol«. V spalnici je premetala prav vsak predal in tako nabrala za 21.500 evrov zlatnine, a hiše nato ni mogla kar tako zapustiti. Sosedje so že klicali policijo, v hišo pa je že prišel bližnji ...