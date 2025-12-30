  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Odnesli naj bi za 50 tisočakov blaga, policija skopa s podatki

    Policisti še preiskujejo vlom v trgovino prostocarinske verige Regal Shop minuli torek.
    Policija vlom preiskuje in je za zdaj skopa z informacijami. Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent
    Policija vlom preiskuje in je za zdaj skopa z informacijami. Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent
    Andrej Bedek
    30. 12. 2025 | 10:00
    30. 12. 2025 | 10:07
    4:37
    Na območju policijske postaje Gornja Radgona preiskujejo vlom v trgovino prostocarinske verige Regal Shop, ki se je zgodil v začetku božičnega tedna, v noči na torek, 23. decembra. Po naših podatkih je vlom na moč podoben tistim, za kakršnimi ponavadi stojijo kriminalne združbe, tudi iz notranjosti države, ki naj bi bile posebej specializirane za tovrstne tatinske podvige.

    image_alt
    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    Policisti in kriminalisti murskosoboške policijske uprave so tisti torek 14 minut pred 4. uro zjutraj prejeli prijavo varnostne družbe o vlomu. »Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil smo ugotovili, da so neznani storilci odtujili večjo količino tobačnih in kozmetičnih izdelkov. Več podatkov vam zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« skopo sporočajo.

    Ukradene registrske tablice

    Na delu naj bi bila po naših podatkih torej specializirana kriminalna združba. Vlomilci, bila naj bi vsaj dva, so se v mesto ob Muri pripeljali v osebnem avtomobilu. Da bi zakrili sledi, so na vozilo namestili registrske tablice, ki so jih prej z drugega vozila ukradli na mariborskem območju.

    Zakrinkani so najprej s sprejem pobarvali zunanje in notranje kamere videonadzornega sistema v nakupovalnem središču. V trgovino so nato po naših podatkih vlomili tako, da so s kotnimi brusilkami preprosto sneli vrata. Seveda se je zaradi njihovih prijemov sprožila alarmna naprava, a jih to ni ustavilo. Niti to, da so domnevno morali počakati nekaj časa, da se je razkadil dim, saj je trgovina varovana tudi s tako imenovano dimno zaveso. Nato so več minut plenili po notranjosti, najbolj naj bi jim dišali parfumi in dražje znamke cigaret. Po neuradni oceni so odnesli blago, vredno najmanj 50 tisočakov.

    Po dejanju so se izmuznili s prizorišča, in to še preden sta tja prišli interventna ekipa varnostne službe in policijska patrulja. Vse kaže, da so se med pobegom z avtomobilom za nekaj časa potuhnili v sosednji občini, Apače, ko se je polegla vročica zaradi kaznivega dejanja, pa se odpeljali v izhodiščni kraj v notranjosti države.

    Dva podobna primera

    Vlom v obmejno trgovino je poznavalce varnostnih razmer spomnil na podobna dogodka pred nekaj leti, 12. novembra 2019 in 24. februarja 2020, ko so vlomili v Kompasovo brezcarinsko prodajalno v Kuzmi. V prvem primeru je patrulja po klicu na številko 113 potrebovala 39 minut, da je prišla na kraj kaznivega dejanja.

    Na prizorišče vloma na Goričkem je namreč morala priti patrulja iz ene od policijskih enot v notranjosti Pomurja, kajti patrulja policijske postaje Gornji Petrovci, ki skrbi za varnost v goričanskih občinah, tisto noč ni bila na voljo. Po neuradnih podatkih so se takrat vlomilci v prostorih prodajalne mudili najmanj 13 minut. Odnesli so za 16 tisoč evrov nakita, ur, parfumov in cigaret.

    image_alt
    Oskrunili in okradli so 110 grobov ter povzročili za več kot 15.000 evrov škode

    Pred storjenim kaznivim dejanjem so izmaknili registrske tablice z vozila v bližnjih Rogaševcih. Policijski preiskovalci so leto dni kasneje odkrili enega od storilcev, to je bil 37-letni slovenski državljan, pripadnik kriminalne združbe, ki je tovrstna kazniva dejanja v tistem času izvajala po vsej državi.

    Ni se še prav polegel prah po vlomu v Kompasovo trgovino na mejnem prehodu v Kuzmi, ko je bila ista trgovina spet tarča nepridipravov. Po naših podatkih sta 24. februarja 2020 vlomila zamaskirana moška, ki sta najprej s črnim sprejem pobarvala kamere videonadzornega sistema v brezcarinski prodajalni. Skozi zlomljeno izložbeno steklo sta nato vdrla v trgovino, si nabrala plen, predvsem cigarete in tobak, in ušla pred prvo policijsko patruljo, ki je takrat za prihod potrebovala 19 minut. Škode je bilo domnevno za 23 tisoč evrov. Kdo je izpeljal vlom, ni znano, na murskosoboški policijski upravi namreč pravijo, da to kaznivo dejanje še ni preiskano.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vandalizem na Koprskem

    Oskrunili in okradli so 110 grobov ter povzročili za več kot 15.000 evrov škode

    Na pokopališču na Spodnjih Škofijah so neznanci razdejali in oskrunili 79 grobov, razbijali nagrobne spomenike ter uničevali in odnašali nagrobne predmete.
    Moni Černe 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Še en rop v Franciji

    Strežaj za srebrnino iz Elizejske palače in pajdaša februarja pred sodnika

    Večina kosov prihaja iz pariške manufakture Sèvres, ki je v lasti države od leta 1759, njihova skupna vrednost pa dosega 40.000 evrov.
    22. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pariz

    Nekdanji direktor Louvra zavrača krivdo

    Po ropu stoletja se je moral pred senatom zagovarjati tudi Jean-Luc Martinez, ki je med letoma 2013 in 2021 vodil najbolj znani muzej na svetu.
    Agata Rakovec Kurent 17. 12. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Zlata imamo vse več, sefov pa vse manj

    Hramba dragocenosti: Večje povpraševanje po najemniških sefih bank je povezano z večjimi nakupi zlata pri nas.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing bo Izraelu za dobrih sedem milijard evrov dobavil 25 vojaških letal

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Potovanja

    Slovo od potovalnega rituala, zbiranja štampiljk v potnih listih?

    Ko bo aprila 2026 v EU v uveden sistem EES, bo ročno žigosanje potnih listov za potnike iz tretjih držav stvar preteklosti. Spremembe uvajajo tudi drugod.
    30. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
