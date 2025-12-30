Odnesli naj bi za 50 tisočakov blaga, policija skopa s podatki

Na območju policijske postaje Gornja Radgona preiskujejo vlom v trgovino prostocarinske verige Regal Shop, ki se je zgodil v začetku božičnega tedna, v noči na torek, 23. decembra. Po naših podatkih je vlom na moč podoben tistim, za kakršnimi ponavadi stojijo kriminalne združbe, tudi iz notranjosti države, ki naj bi bile posebej specializirane za tovrstne tatinske podvige.

Policisti in kriminalisti murskosoboške policijske uprave so tisti torek 14 minut pred 4. uro zjutraj prejeli prijavo varnostne družbe o vlomu. »Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil smo ugotovili, da so neznani storilci odtujili večjo količino tobačnih in kozmetičnih izdelkov. Več podatkov vam zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« skopo sporočajo.

Ukradene registrske tablice

Na delu naj bi bila po naših podatkih torej specializirana kriminalna združba. Vlomilci, bila naj bi vsaj dva, so se v mesto ob Muri pripeljali v osebnem avtomobilu. Da bi zakrili sledi, so na vozilo namestili registrske tablice, ki so jih prej z drugega vozila ukradli na mariborskem območju.

Zakrinkani so najprej s sprejem pobarvali zunanje in notranje kamere videonadzornega sistema v nakupovalnem središču. V trgovino so nato po naših podatkih vlomili tako, da so s kotnimi brusilkami preprosto sneli vrata. Seveda se je zaradi njihovih prijemov sprožila alarmna naprava, a jih to ni ustavilo. Niti to, da so domnevno morali počakati nekaj časa, da se je razkadil dim, saj je trgovina varovana tudi s tako imenovano dimno zaveso. Nato so več minut plenili po notranjosti, najbolj naj bi jim dišali parfumi in dražje znamke cigaret. Po neuradni oceni so odnesli blago, vredno najmanj 50 tisočakov.

Po dejanju so se izmuznili s prizorišča, in to še preden sta tja prišli interventna ekipa varnostne službe in policijska patrulja. Vse kaže, da so se med pobegom z avtomobilom za nekaj časa potuhnili v sosednji občini, Apače, ko se je polegla vročica zaradi kaznivega dejanja, pa se odpeljali v izhodiščni kraj v notranjosti države.

Dva podobna primera

Vlom v obmejno trgovino je poznavalce varnostnih razmer spomnil na podobna dogodka pred nekaj leti, 12. novembra 2019 in 24. februarja 2020, ko so vlomili v Kompasovo brezcarinsko prodajalno v Kuzmi. V prvem primeru je patrulja po klicu na številko 113 potrebovala 39 minut, da je prišla na kraj kaznivega dejanja.

Na prizorišče vloma na Goričkem je namreč morala priti patrulja iz ene od policijskih enot v notranjosti Pomurja, kajti patrulja policijske postaje Gornji Petrovci, ki skrbi za varnost v goričanskih občinah, tisto noč ni bila na voljo. Po neuradnih podatkih so se takrat vlomilci v prostorih prodajalne mudili najmanj 13 minut. Odnesli so za 16 tisoč evrov nakita, ur, parfumov in cigaret.

Pred storjenim kaznivim dejanjem so izmaknili registrske tablice z vozila v bližnjih Rogaševcih. Policijski preiskovalci so leto dni kasneje odkrili enega od storilcev, to je bil 37-letni slovenski državljan, pripadnik kriminalne združbe, ki je tovrstna kazniva dejanja v tistem času izvajala po vsej državi.

Ni se še prav polegel prah po vlomu v Kompasovo trgovino na mejnem prehodu v Kuzmi, ko je bila ista trgovina spet tarča nepridipravov. Po naših podatkih sta 24. februarja 2020 vlomila zamaskirana moška, ki sta najprej s črnim sprejem pobarvala kamere videonadzornega sistema v brezcarinski prodajalni. Skozi zlomljeno izložbeno steklo sta nato vdrla v trgovino, si nabrala plen, predvsem cigarete in tobak, in ušla pred prvo policijsko patruljo, ki je takrat za prihod potrebovala 19 minut. Škode je bilo domnevno za 23 tisoč evrov. Kdo je izpeljal vlom, ni znano, na murskosoboški policijski upravi namreč pravijo, da to kaznivo dejanje še ni preiskano.