Tatovi ob koncu tedna vlamljali v avtomobile

Policisti novogoriške policijske uprave so se v soboto in nedeljo ukvarjali z več vlomi v osebna vozila na območju Goriških brd, na Goriškem in Ajdovskem. Mnogi so ostali brez svojih stvari, škoda je seveda nastala tudi z vlomi. Zato opozarjajo na samozaščitne ukrepe, s kakršnimi bi lahko marsikateri vlom preprečili.

Storilci so vlamljali v avtomobile z razbitjem stekla, iz notranjosti pa kradli denarnice in druge predmete, kot so nahrbtniki. Večina vlomov se je zgodila popoldne. »Z osnovnimi ukrepi lahko marsikateri vlom preprečimo. Vozila so pogosto tarča tatov, ker lastniki v njih puščajo vredne predmete na vidnem mestu. Storilci pogosto izkoristijo nepazljivost lastnikov in v nekaj sekundah odtujijo dragocene predmete iz vozila, pri tem pa poleg odtujitve predmetov povzročijo materialno škodo na vozilih,« so sporočili policisti in dodali: »Ponovno opozarjamo, da je marsikatero premoženjsko kaznivo dejanje mogoče preprečiti z upoštevanjem osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo, oziroma v krajih, v katerih se giblje in zadržuje veliko ljudi, kot so parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore itd.,« so sporočili z novogoriške policijske uprave.

V osebnih avtomobilih zato ne puščate vrednejših predmetov na vidnem mestu, pa tudi ne v predalih vozil. Ko zapuščate vozilo, bodite pozorni na to, ali ste ga zaklenili, pa tudi prtljažnik in pokrov posode za gorivo, ter vključili alarmno napravo.