    Črna kronika

    Teden po gorski nesreči izgubila boj za življenje

    V soboto so morali reševati ženski, ki ju je ujela tema, v nedeljo ponesrečenca.
    Ženski je tema ujela pod Špikom. FOTO: GRS Kranjska Gora
    Galerija
    Ženski je tema ujela pod Špikom. FOTO: GRS Kranjska Gora
    Ju. P.
    13. 10. 2025 | 17:20
    13. 10. 2025 | 17:20
    3:34
    A+A-

    Gorski reševalci ponovno opozarjajo na previdnost v visokogorju. Kot so sporočili, so namreč jesenski dnevi vedno krajši, poti pa hitro postanejo daljše, kot se zdi. Tudi policisti opozarjajo na previdnost. Zaradi gorske nesreče so namreč minulo nedeljo znova posredovali v gorah.

    »Pred odhodom v gore vedno preverite dolžino poti, vreme in čas vrnitve ter s seboj vzemite čelno svetilko,« opozarja Gorska reševalna zveza Slovenije. V soboto so morali kranjskogorski gorski reševalci priskočiti na pomoč pohodnicama, ki ju je med sestopom s Špika ujela noč. Na srečo se je vse dobro končalo. »Z brezpilotnim letalnikom smo ju locirali, ju opremili z lučkami in skupaj z njima varno sestopili v dolino,« so pojasnili.

    V nedeljo so reševali 28-letnika. FOTO: PU Kranj
    V nedeljo so reševali 28-letnika. FOTO: PU Kranj
    Posadka helikopterja za reševanje v gorah, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, pa je v nedeljo malo pred 14. uro poletela na območje Kukove špice, kjer je pomagala 28-letnemu pohodniku. Ta je skupaj s še enim pohodnikom sestopal s Kukove špice čez sedlo Gulce, ko mu je med hojo zdrsnilo in je padel v globino. Njegov kolega mu je dal prvo pomoč in poklical reševalce. S helikopterjem so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. Pohodnika sta bila primerno opremljena, sporočajo s kranjske policijske uprave.

    Umrla v bolnišnici

    Kot so še sporočili s PU Kranj, so jih iz bolnišnice v nedeljo obvestili o tragičnem razpletu gorske nesreče, ki se je zgodila 5. oktobra okoli 8. ure na poti med Tomčevo kočo in Roblekovim domom, kjer je na 41-letno tujo planinko pod težo snega padlo drevo in jo torej usodno poškodovalo. Na kraju nesreče so jo sicer oskrbeli radovljiški gorski reševalci in jo transportirali do Poljške koče, kjer jo je prevzelo zdravstveno osebje in prepeljalo v bolnišnico. A tam je žal izgubila boj za življenje.

    image_alt
    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    »Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubimi situacijami, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in drugi ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine,« ob tem opozarjajo na PU Kranj.

    Zaradi morebiti spreminjajočih se vremenskih razmer pred odhodom v visokogorje svetujejo sprotno spremljanje vremena. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene spletne strani in ne zaupajte raznim aplikacijam. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami.

