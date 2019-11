FOTO:Tehnično brezhibnost potrdili tudi »hruški« brez zavor

Na PU Ljubljana so predstavili zadnjo preiskavo. FOTO: PU Ljubljana

Fotografija je simbolična.

Korupcijska kazniva dejanja

Fotografija je simbolična.

Kriminalisti na območju Policijske uprave Ljubljana so opravili več preiskav zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane.Več kot sto sodelujočih kriminalistov in policistov je opravilo 35 hišnih in osebnih preiskav. Štirim osebam so odvzeli prostost in jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Eden izmed osumljencev je tudi specialni povratnik, saj je že izvrševal tovrstna kazniva dejanja.Preiskavo so sprožili na podlagi informacij, da je mogoče v Ljubljani opraviti tehnični pregled vozila, čeprav vozilo ni tehnično brezhibno. V letu 2016 so v tej zvezi že vodili več predkazenskih postopkov.Pri nadaljnjem preverjanju informacij so ugotovili, da je tovrstna praksa pri enem izmed izvajalcev tehničnih pregledov redna, zato so letos sprožili intenzivno kriminalistično preiskavo.V preiskavi so ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je vseh osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov tehničnih pregledov prejemalo podkupnino v zameno, da potrdijo tehnično brezhibnost vozilom, ki v resnici niso tehnično brezhibna. To so izvajali na način:Zneski podkupnin so se gibali vse do 1200 evrov, odvisno od vrste vozila in od števila njegovih tehničnih pomanjkljivosti. Če je vozilo imelo več napak, je bil znesek podkupnine sorazmerno večji.Treba je poudariti, da so potrjevali vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je posledično resno ogrožena tudi varnost drugih udeležencev v prometu, kot npr.:Med vsemi primeri so izpostavili tovorno vozilo, specializirano za prevoz betona, t. i. »hruško«, ki je imela povsem okvarjen zavorni sistem in je zavirala le z motorjem. To vozilo je bilo še do pred kratkim vsak dan v prometu, predvsem na območju Ljubljane.Iz navedb strank je tudi razvidno, da so že same poudarile, da vozilo ne bi naredilo tehničnega pregleda, a so se kljub temu namesto popravila vozila raje poslužile podkupovanja preglednika, da so lahko registrirale in nato v prometu uporabljale tehnično pomanjkljivo vozilo.Med preiskavo so ugotovili, da je bilo v krajšem časovnem obdobju na dan lažno potrjenih tudi do 20 tehnično nebrezhibnih vozil, katerim so dovolili nadaljnjo vožnjo v prometu. Kratek izračun tudi pokaže, da je lahko preglednik na mesec prejel skupno vsaj še eno svojo plačo, zgolj z opravljanjem opisane nezakonite dejavnosti oziroma s podkupninami.V preiskavi so ugotovili, da je med seboj usklajeno delovalo vseh osem tehničnih preglednikov in trije zunanji posredniki, poleg njih pa so prav tako osumljeni storitve kaznivih dejanj tudi tisti uporabniki oziroma lastniki vozil, ki so dali podkupnino.Za navedena kazniva dejanja so predvidene kazni zapora od enega do osmih let.