Reševanje speleologa, zasutega v jami, prišlo do srečnega epiloga

Italijanski tisk je danes pozorno spremljal reševanje 31-letnega speleologa, ki je včeraj s partnerko raziskoval eno izmed jam v kraju Urzulei v bližini Sassarija na Sardiniji. Medtem ko je bil v jami, ga je zasul podor, ki je onemogočil njegovo vrnitev, partnerka je k sreči nepoškodovana. Takoj je steklo reševanje, ki je potekalo tudi ponoči.

Skupno je v jami preživel 27 ur, preden so ga reševalci uspeli osvoboditi in izvleči iz jame, poroča Ansa. Zatem so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Jamar je bil med reševanjem pri zavesti. Reševalcem je uspelo z njim vzpostaviti glasovni stik. Nahajal se je za kupom grušča, ki ga je povzročil podor. V reševalni akciji je sodelovalo približno 80 pripadnikov sardinske gorske in jamarske reševalne službe, gasilcev in civilne zaščite.

Delo sta oteževala nestabilen teren in nevarnost novih podorov. Pred vsakim napredovanjem so morali reševalci zavarovati skalne stene jame. Glavni vhod v jamo so, denimo, sprostili šele danes zjutraj, sledilo je prodiranje do točke, kjer je bil speleolog ujet.

#Nuoro, da ieri intervento con @cnsas_official a Urzulei per soccorso a uno speleologo bloccato in una grotta per un cedimento. Sul posto 30 #vigilidelfuoco con team USAR, operazioni in corso [#12ottobre 9:00] https://t.co/IdP2bdpMWv — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 12, 2026



Portal Rai je nekaj ur pred rešitvijo poročal, da je bil imobiliziran pod materialom, ki ga je prekril. Utrpel je poškodbe.