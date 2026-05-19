Nekdanjemu direktorju Teša in soobtoženim le pogojne in denarne kazni

Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Uroš Rotnik in soobotženi so bili danes na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok termoelektrarne spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in štiri mesece zapora s preizkusno dobo treh let ter 40.000 evrov denarne kazni.

Nekdanjemu vodje elektro službe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30.000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50.000 evrov mora plačati tudi družba Sol Intercontinental, je povedala predsednica tričlanskega sodnega senata Mojca Turinek.

Obtoženi morajo družbi Tešu skupaj vrniti nekaj več kot 285.000 evrov protipravno premoženjske koristi evrov z obrestmi ter poravnati stroške kazenskega postopka.