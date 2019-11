Tihotapec z migranti zapeljal s ceste v žičnato ograjo

Murska Sobota – S tukajšnje policijske uprave so poročali o še eni prometni nesreči, ki jo je povzročil tihotapec nezakonitih migrantov, tokrat, ker je skušal ubežati policistom. Ta se je na srečo končala brez resnejših posledic.



Kot je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica policijske uprave Murska Sobota, sta pri opravljanju nalog varovanja državne meje sta policista s policijske postaje Ljutomer včeraj malo po 14.uri na Razkrižju ustavljala vozilo znamke Mercedes z

avstrijskimi registrskimi tablicami, vendar ta na znake policistov ni ustavil in je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval z vožnjo. "Med vožnjo je voznik zapeljal z vozišča in trčil v žično ograjo ter brajde na Razkrižju. Na kraju je bilo prijetih več oseb," je pojasnila Suzana Rauš.



"Policisti so na kraju ugotovili, da je 59-letni državljan Turčije v vozilu nezakonito prevažal štiri državljane Turčije. Državljanu Turčije je bila odvzeta prostost in bo kazensko ovaden zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države priveden na sodišče," je še povedala in dodala, da postopki s tujci še niso zaključeni. Zaradi povzročitve prometne nesreče so vozniku izrekli globo, nastalo pa je za okrog 800 evrov materialne

škode.

Afganistanca med tovorom

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so ljutomerski policisti sicer izsledili in prijeli še pet državljanov Afganistana in dva državljana Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. O nezakonitih prehodih meje pa so poročali tudi z drugih policijskih uprav. Tako se je na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik slovenskega tovornega vozila. "Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so med tovorom našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom," so sporočili z novomeške policijske uprave.



Včeraj popoldan pa so delavci Finančne uprave v okolici Domžal ustavili vozilo litvanskih registrskih oznak, v katerem je bilo več tujcev. O tem so obvestilih policiste, v postopku pa je bilo ugotovljeno, da je ukrajinski voznik v vozilu prevažal 14 državljanov Šrilanke, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo.