Tiskovna konferenca o umoru Stefanie P.: v stanovanju je imel še njenega psa

Iskanje pogrešane vplivnice iz Gradca, Stefanie Pieper, se je, kot je znano, končalo tragično. Njen 31-letni nekdanji partner Patrik M. (nekateri tuji mediji pišejo, da gre za Markota M,), sicer varnostnik v nočnem lokalu, je bil aretiran v Sloveniji in v petek izročen avstrijskim oblastem.

Med večurnim zaslišanjem je včeraj prekinil molk. V soboto so v gozdu v Sloveniji odkrili truplo pogrešane ženske. Policija je na tiskovni konferenci razkrila še nove grozljive podrobnosti primera, poroča Kronen Zeitung

»Včeraj je med zaslišanjem 31-letnik priznal dejanje. Pogrešana je bila včeraj najdena mrtva v Sloveniji, in to prav v času 16-dnevne kampanje proti nasilju nad ženskami,« je povedal direktor pokrajinske policije Gerald Ortner.

Brat in očim osumljenca izpuščena

Truplo bo prepeljano na obdukcijo v Gradec. Že v četrtek so bili aretirani tudi njegov brat in očim, a so ju medtem izpustili iz pripora. »Z veliko gotovostjo nista bila vključena v dejanje,« je pojasnil Christian Kroschl z državnega tožilstva v Gradcu. Osumljeni naj bi zatrdil, da nista imela nič z zločinom. Moški, sicer po rodu iz okolice Maribora, in njegova družina so že vrsto let živeli v Avstriji, s pokojno pa sta bila še nedavno v partnerskem razmerju.

S priznanjem osumljenca je tudi odpadla nevarnost prikrivanja dokazov. 31-letni osumljenec je bil predan državnemu tožilstvu v Gradcu-Jakomini.

Markus Haas iz Pokrajinskega kriminalističnega urada je pojasnil potek preiskave. 24. novembra zvečer so osumljenca našli v njegovem stanovanju skupaj s psom žrtve. Imel je ključe njenega stanovanja, saj je občasno pazil njenega psa. Na vratnem okvirju so bile krvave sledi, večino je osumljenec sicer že odstranil. Stanovanje so preiskali, uporabili slednega psa in takoj začeli zasliševati priče. Zjutraj naj bi prišlo med njima do hudega prepira, nadzorne kamere pa so pokazale, da je osumljenec še isti dan popoldne odšel v Slovenijo in se vrnil. Po večurnem zaslišanju je osumljenec prvič prekinil molk.

Prosil za pomoč pri gašenju

Osumljenec Patrik M. je bil 24. novembra prijet pri igralnici ob slovenski meji. Tam je zanetil svoj avtomobil, da bi prikril sledi. Po dolgem zaslišanju je priznal, da je 31-letnico ubil, njeno truplo spravil v kovček in ga na zadnjem sedežu odpeljal v Slovenijo, kjer je bila zakopana v gozdu pri Mašperku.

Glede domnev, da je bila žrtev zadušena, Haas ni želel dajati podrobnosti, je pa potrdil, da sta osumljenec in žrtev imela razmerje s prekinitvami, nazadnje pa sta se razšla.

Slovenska in avstrijska policija izvajata aktivnosti za izleditev pogrešane Stefanie ter ugotovitve vseh okoliščin njenega pogrešanja. Foto Oesterreichfindeteuch.at

Vodja Sektorja kriminalistične policije Mariborje na današnji novinarski konferenci v Gradcu pojasnil, da so bili mariborski policisti o primeru obveščeni v ponedeljek zvečer, ko je na območju Policijske postaje Šentilj zagorel osebni avtomobil. Lastnik vozila, slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Avstriji, je notranjost avtomobila polil z vnetljivo tekočino in zanetil požar, da bi uničil sledi kaznivega dejanja. Po incidentu je zaposlene v bližnjem poslovnem prostoru prosil za pomoč pri gašenju.

Preiskava je pokazala, da avstrijski organi sumijo osumljenca vpletenosti v izginotje njegove nekdanje partnerice. Osumljencu je bila odvzeta prostost, na podlagi Evropskega naloga za prijetje in predajo pa je bil v petek že izročen avstrijskim oblastem.

Mariborski kriminalisti so skupaj z različnimi policijskimi enotami, vključno z vodniki službenih psov in brezpilotnimi letalniki, ter s pomočjo občanov, izvajali intenzivno preiskavo in iskanje pogrešane na več lokacijah.

Včeraj so v okolici Majšperka našli zakopan kovček z ženskim truplom, za katerega je bilo ugotovljeno, da gre za pogrešano avstrijsko državljanko. Ogled kraja kaznivega dejanja so opravili kriminalisti v navzočnosti preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Vidovič je dodal, da gre za nasilno smrt, natančen vzrok pa bo znan po sodni obdukciji.

Policija nadaljuje sodelovanje z avstrijskimi organi in zbira vse potrebne informacije o okoliščinah smrti, so še sporočili iz mariborske policije.