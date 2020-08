Toča v okolici Ilirske Bristice pobelila zemljo

Nekatere dele države so v popoldanskih urah zajele napovedane nevihte. Lokalno je ponekod padala toča, o kateri med drugim poročajo s Štajerske, Koroške in Notranjske.



Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je malo pred 14. uro močno deževje zajelo slovenjgraško in mariborsko občino in nemalo dela povzročilo gasilcem. Voda je namreč zalila objekte na 12 lokacijah, tako da so mariborski poklicni in prostovoljni gasilci pomagali pri črpanju vode iz objektov.



Okoli 15. ure se je nevihtni pas s krajevno točo pojavil na območju Ilirske Bistrice in do 16. ure prek Notranjske pripotoval do Goriške. Drobna toča je od Podgrada do Ilirske Bistrice pobelila zemljo.



Agencija RS za okolje opozarja na možnost neviht danes zvečer. Krajevne padavine se bodo pojavljale približno do polnoči, pogostejše bodo tudi v naslednjih dneh, ko bodo zlasti popoldne verjetne močnejše nevihte.