    Črna kronika

    Na Tolminskem 70-letnik padel v prepadno območje in podlegel poškodbam

    Pri planini Temna brda oz. na zelo strmem delu steze je po prepadnem pobočju na dno soteske pri hoji ob kolesu padel v globino in podlegel telesnim poškodbam.
    Fotografija je simbolična. FOTO: GRS Tolmin
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: GRS Tolmin
    R. I.
    5. 9. 2025 | 11:46
    5. 9. 2025 | 11:46
    2:27
    A+A-

    Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je včeraj na Tolminskem smrtno ponesrečil 70-letni moški. Pri planini Temna brda oz. na zelo strmem delu steze, ki pelje od planine Temno Brda proti Selam nad Podmelcem, je po prepadnem pobočju na dno soteske pri hoji ob kolesu padel v globino in podlegel telesnim poškodbam.

    Po sedaj zbranih podatkih sta se dva kolesarja vračala iz planine Razor proti Podmelcu oz. do tamkajšnje železniške postaje.

    Omenjena kolesarja sta iz planine Razor prišla na planino Lom in nato nekaj časa nadaljevala po gozdni cesti. Nato sta zavila levo na staro italijansko mulatjero oz. na staro utrjeno vojaško pot. Nesreča se je nato zgodila na zelo strmem delu steze, ki vodi od planine Temna brda proti Selam nad Podmelcem.

    Pri hoji po previsu sta oba potiskala kolesi, zaradi česar 70-letni kolesar, državljan Slovenije, ni mogel prijeti jeklenice za varno hojo.

    Padel je 160 metrov

    Blizu planine Temna brda je izgubil ravnotežje, spodrsnilo mu je in posledično je padel približno 160 metrov po zelo strmem in prepadnem pobočju na dno soteske v smeri doline oz. Kneškim Ravnam v manjši potok, kjer je podlegel telesnim poškodbam. Drugi kolesar je takoj zatem na pomoč poklical policijo.

    Na kraju so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah, ki so s helikopterjem Letalske policijske enote pokojnega z elektromotornim vitlom dvignili in ga prepeljali na heliport v Tolmin.

    Zdravnik ZD Tolmin je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O hudi nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Glede na sedanje ugotovitve je Policija tujo krivdo izključila.

    Tolminsmrtna nesrečanesreča v gorahpolicija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Gorska nesreča
    Na Tolminskem 70-letnik padel v prepadno območje in podlegel poškodbam

    5. 9. 2025 | 11:46
