Tošić nepričakovano priznal krivdo

Po naših neuradnih informacijah je tožilstvo obtoženima v zameno za priznanje krivde ponudilo prav tolikšno višino zaporne kazni, kolikor sta je doslej že odsedela, Tošić okoli šest let in osem mesecev, Remškar pa le nekaj mesecev manj. Podobne ponudbe naj bi na mizo menda dobili tudi drugi soobtoženi. Miloš Zarić, odvetnik Petra Khermayerja, je denimo pojasnil, da so drugi soobtoženi včeraj dali namero o priznanju krivde. Niso pa je še priznali, ker s tožilstvom menda še ni usklajen dogovor o višini predlagane kazni. To naj bi bilo jasno že v ponedeljek, ko je razpisan naslednji datum obravnave. Takrat naj bi sodišče tudi odločilo, ali bo njihove sporazume s tožilstvom sprejelo. Za Tošića in Remškarja je včeraj to že storilo.