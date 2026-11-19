V sredo zjutraj ob 6.25 se je, kot smo poročali, na glavni cesti na Mostu na Soči v občini Tolmin zgodila prometna nesreča, v kateri je bila hudo telesno poškodovana 18-letna peška. Reševalci so jo po nudeni prvi pomoči na kraju nesreče odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, a menda ni v smrtni nevarnosti.

Policisti PP Tolmin in Postaje prometne policije Nova Gorica so z nadaljnjim zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je 43-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom, na katerem je prevažal hlodovino, vozil skozi naselje Most na Soči iz smeri od tamkajšnjega gasilskega doma proti bencinskemu servisu v središču naselja.

V neposredni bližini ene od stanovanjskih hiš je z vozilom zapeljal na prehod za pešce, medtem ko je peška že prečkala vozišče po označenem prehodu za pešce. Na prehodu promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki oziroma ga ni urejala pooblaščena uradna oseba.

Voznik je mlajšo peško na prehodu zadel s prednjim delom tovornega vozila. Po trčenju jo je odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je po več metrih drsenja po vozišču obležala na sredini nasprotnega smernega vozišča, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Peško, ki je utrpela hudo poškodbo glave, so na kraju nesreče oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

Peško, ki je utrpela hudo poškodbo glave, so na kraju nesreče oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in jo z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Vozniku je odrejeni preizkus alkoholiziranosti z alkotestom pokazal, da ni bil pod vplivom alkohola. Odrejen je bil tudi izredni tehnični pregled tovornega vozila.

O prometni nesreči so obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo 43-letnega voznika tovornega vozila zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.