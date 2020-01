Tovšakova zaradi zdravstvenih težav spet ni mogla na sodišče

FOTO: Špela Kuralt/Delo

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi se moral danes nadaljevati predobravnavni narok v sojenju nekdanjima bančnikoma Hypo banke inter nekdanji predsednici uprave Vegradain njeni tedanji desni roki. Sodišče je pričakovalo še Tovšakovo, ki pa je zaradi zdravstvenih težav znova ni bilo.Kot je novinarjem povedal odvetnik Tovšakove, je bila Tovšakova že na poti v Ljubljano, a se je morala zaradi zdravstvenih težav vrniti. Nekdanja prva dama Vegrada se je z zdravniškim opravičilom opravičila tudi na lanskih predobravnavnih narokih.Ker je bila Tovšakova vabljena pravilno, se njena odsotnost po besedah sodniceobravnava kot nepriznanje krivde. Tanko je povedal, da so vložili ugovor, s katerim nasprotujejo očitani vrsti kaznivega dejanja. O morebitnem priznanju krivde pa s tožilstvom še niso govorili.Nekdanja bančnika Hypo banke Oblak in Špan ter Tovšakova in Košič so obtoženi več kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja. Za preostale obdolžene so predobravnavne naroke že opravili, krivde ni priznal nihče. Tožilec specializiranega državnega tožilstvaje novinarjem povedal, da je težava tudi v nerazrešenih procesnih vprašanjih. Obramba namreč uveljavlja izločitev bančne dokumentacije iz tujine, pridobljene na podlagi odredb sodišča. Trdi, da je potekel dveletni rok od pridobitve dokazov do vložitve zahteve za preiskavo. Tožilstvo vztraja, da rok ni bil prekoračen. Tanko je danes poudaril, da on predloga za izločitev dokazov ni podal.