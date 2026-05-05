Tožba: bolnica je možgansko kap očitno prespala

Zaradi po njenem neustrezne bolnišnične obravnave je zahtevala odškodnino, a ni bila uspešna.

Ženska, ki je utrpela možgansko kap, je zaradi po njenem neustrezne bolnišnične obravnave­ na kardiološkem oddelku UKC Ljubljana zahtevala odškodnino. Čeprav je sprva prvostopenjsko sodišče odločilo, da zdravstveno osebje ni ravnalo ustrezno, je višje sodišče postopek vrnilo v novo sojenje. V drugo je tožbo izgubila, takšna sodba pa je postala pravnomočna. V tožbi je ženska trdila, da je bila v času, ko je doživela možgansko kap, budna in da je nato s težavo vstala iz postelje, se odpravila na hodnik, kjer je srečala medicinsko sestro. Osebje po mnenju tožnice ni pravočasno ukrepalo. Od UKC in zavarovalnice je zahtevala 157.600 evrov odškodnine. Na sodišču je bila bolj prepričljiva tožena stran. Hotela jo je opozoriti na zvito roko in težave z govorjenjem, vendar ji je medicinska sestra ...