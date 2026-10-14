Tožilec izsiljevalca spravil za šest let in pol za zapahe

Za Davida Klemenca iz ljubljanskega višjega sodišča ne prihaja prav nič spodbudna novica. Zaradi napada na informacijski sistem, poskusa izsiljevanja Marka Z. iz Dola pri Borovnici, sicer fanta Davidove bivše intimne prijateljice in zaradi hude telesne poškodbe, ki jo je povzročil Marku Z., bo moral skupno v zaporu presedeti šest let in šest mesecev. In ne enotnih tri leta, kot je aprila letos sklenil tričlanski sodni senat pod vodstvom ljubljanske okrožne sodnice Eve Senica Visočnik. Poleg tega ga potencialno lahko čaka še kazen zaradi poškodovanja tuje stvari istemu oškodovancu, saj so višje sodnice Mateja Lužovec, Alja Kratovac in Barbara Črešnar Debeljak v tem delu razveljavile oprostilni del sodbe. Tožilec Mitja Gregorc, ki je samo za to kaznivo dejanje za Klemenca predlagal eno leto ...