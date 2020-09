Tožilka predlaga novo sojenje Jankoviću

Preberite tudi: Obtožba zoper Jankovića pravnomočna

Janković ni prišel na sodišče

Tožilkaje ljubljanskemu višjemu sodišču na javni seji predlagala razveljavitev sodbe okrožnega sodišča v zadevi Gratel, v kateri je bil ljubljanski županoproščen očitanih kaznivih dejanj prejemanja podkupnine. Predlagala je novo sojenje županu, ki danes ni prišel na sodišče, in sicer pred novim sodnim senatom.Okrožno sodišče v Ljubljani je Jankovića marca lani v zadevi Gratel oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine z obrazložitvijo, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožbe tožilstva, da bi Janković od podjetja leta 2007 zahteval 500.000 evrov podkupnine, da bi Gratel lahko nadaljeval gradnjo optičnega omrežja, temu pa med sojenjem ni pritrdila tudi nobena od zaslišanih prič.Podgorelčeva se z utemeljitvijo sodišča ne strinja. Vztraja, da pri tem ni šlo za odškodnino, ker naj bi presegli obseg dogovorjenih del, temveč podkupnino. Na županovo pobudo naj bi namreč začeli inšpekcijske postopke, kar je otežilo položaj Gratela, s tem pa je župan ustvarjal pritiske, s katerimi je želel doseči, da Gratel plača podkupnino.»Menimo, da ni bilo razloga, da je bilo odpravljeno prvotno dovoljenje. Znesek, ki je bil plačan, ni bil ne odškodnina in ne donacija, temveč podkupnina,« je dejala tožila. Poudarila je še, da so priče med postopkom spreminjale zgodbo in vedno bolj razbremenjevale obtoženega.Župan se je v postopku zagovarjal, da je občina dovoljenje Gratelu za izvedbo del sprva odvzela, ker je gradbeno podjetje pri svojem delu preseglo pooblastila in čezmerno poseglo v prostor. Po dodatnih usklajevanjih in sklenitvi pogodbe o donaciji oziroma odškodnini Ljubljanskemu gradu v višini 500.000 evrov pa je ljubljanska občina znova dovolila nadaljevanje del.»Tožilstvo sodbe ne izpodbija, vendar znova po 13 letih izpostavlja, kaj naj bi šlo narobe. S tem dogovorom so uredili vse stvari, ki so šle narobe. Od takrat naprej so dela potekala v skladu z dogovorom, tako da življenje občanov ni bilo moteno,« pa je po obravnavi pritožbe v izjavi medijem dejal Jankovićev zagovornik. Meni, da tožilstvo še vedno išče »dlako v jajcu«.Župan je, ko je uredil razmerje z investitorjem, po njegovih besedah ravnal v dobro mesta, kar je tudi osnovna naloga vsakega župana. »In če se le da, da ima dovolj sredstev za ceste, šole in vrtce,« je dejal. Poudaril je še, da je tožilstvo šele leta 2015 ugotovilo, »da je bilo s poslom nekaj narobe.« Janković pa na sodišče ni prišel, ker mu je tako svetoval odvetnik, saj »ima gotovo kaj bolj pametnega početi«.Višje sodišče bo svojo odločitev o pritožbi sporočilo pisno.