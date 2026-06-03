Tožilstvo preganja le še brata

V odmevni kazenski zadevi, ki na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka zaradi napada na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč, se je zgodil preobrat.

Tožilka Ana Kirm je spremenila obtožnico tako, da obtoženemu Stanku Železniku več ne očita storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v sostorilstvu. To pomeni, da je lahko po nekaj mesecih končno zapustil pripor.

Tožilka se je oprla na izpoved oškodovanca na glavni obravnavi 7. maja. Napadeni 70-letnik je menil, da je verjetno, da bi ga tudi Železnik lahko 9. julija lani okoli osmih zvečer na njivi brcal skupaj s Primožem in Aleksandrom Strojanom.

A da o tem ni bil več prepričan glede na to, da je v tistem trenutku ležal na tleh, oblit s krvjo in nadraženimi zrkli zaradi uporabe solzivca. »Glede na to obdolženemu Stanku Železniku ne morem očitati izvršitvenih ravnanj v smislu storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe in sostorilstva,« je pojasnila tožilka.

Na zatožni klopi bosta pred sodnico Ano Babnik odslej sedela le še brata Strojan iz ljubljanskih Roj. Tožilka jima v modificirani obtožnici očita, da sta v sostorilstvu zagrešila hudo telesno poškodbo s tem, da sta se tistega julijskega večera s še najmanj dvema osebama pripeljala do njive s peugeotom 206 brez nameščenih registrskih tablic. Zapustila sta avtomobil ter pristopila k lastniku njive.

Aleksander Strojan naj bi ga takrat s pestjo udaril v obraz, zaradi česar je nesrečni kmet padel po tleh. Na tleh ležečega naj bi ga s pestjo še dvakrat udaril v obraz. V tem času ga je, tako tožilka, Primož Strojan s solzivcem poškropil po obrazu, ga s tem še bolj onesposobil, zatem pa ga je vsaj Primož Strojan tudi večkrat brcnil v predel zadnjice in hrbta.

Napadeni kmet je utrpel veliko nadraženost zrkel, zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje čeljustnice levo in udarnino obraza. Glede na njegovo izpoved na majski obravnavi je tožilka Ana Kirm v obtožnico dodala, da ga je tudi Primož Strojan brcal ter da ga tisti, ki ga je udaril (Aleksander Strojan), ni brcal.

V izrek obtožnice je dodala tudi posledice uporabe solzivca, saj je zaslišani sodni izvedenec medicinske stroke Marko Jug govoril, kako je ta povzročil nadraženost zrkel oškodovanca.