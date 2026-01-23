Tožita očeta, ker jima je umoril mater

Goran Ilikić mora materi umorjene Kamničanke plačati 20 tisočakov – pravda mladoletnih hčera še poteka.

Vrhovno sodišče je pred nekaj meseci zapečatilo usodo ob zločinu 35-letnega državljana Bosne in Hercegovine Gorana Ilikića. Zaradi umora 34-letne žene in matere dveh njunih otrok je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen na 25 let zapora, višje sodišče pa mu je kazen znižalo za dve leti in 23 let zapora je obveljalo tudi na vrhovni instanci. Medtem se Ilikić v zvezi z umorom iz leta 2021 mora še vračati v sodno palačo. Izvedel je, da bo moral seči tudi v žep. Če sploh ima kaj v njem oziroma na bančnem računu; trdi namreč, da denarja nima. Kot se je izkazalo med procesom, se Ilikić od leta 2019 ni mogel sprijazniti, da se je žena, potem ko je zamenjala službo in dobila nove sodelavke, spremenila. Dobila je drugačen pogled na življenje, kot ga je imela dotlej, tudi glede njunega ...