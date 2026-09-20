Tragedija pri slapu Savica: oče umrl, otrok huje poškodovan

V soboto zvečer se je pri slapu Savica v občini Bohinj zgodila huda nesreča, v kateri je umrl moški, njegov otrok pa se je huje poškodoval. Kot je na družbenem omrežju Facebook sporočila Gorska reševalna služba (GRS) Bohinj, je otrok padel v prepad, v globeli pa je bil tudi njegov oče.

Po doslej znanih podatkih je bila tuja štiričlanska družina na ogledu slapa Savica in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopcami, so sporočili kranjski policisti.

»V tem času se je od družine oddaljil sedemletni otrok in kmalu zatem so zaslišali njegove krike. 44-letni moški je takoj odšel v smeri krikov ter pri tem padel v globino in je bil med reševanjem najden v strugi reke Savice, kjer je zaradi hudih telesnih poškodb umrl. V strugi reke Savica je bil najden tudi hudo telesno poškodovani otrok, ki je predhodno prav tako padel v globino,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Po podatkih Centra za obveščanje Republike Slovenije se je nesreča zgodila ob 18.01. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika.

Bohinjski gorski reševalci so bili v času nesreče v bližini, saj so izvajali vajo v steni pod Belvijem, piloti dronov pa so ravno zaključevali letenje.

Po pogovoru z navzočimi in potrditvi, da se je nesreča res zgodila, so izvedeli, da sta v globeli dve osebi – otrok in njegov oče. Reševalci so se spustili proti strugi, ki je bila približno 60 metrov pod njimi. Na kraju so nato skupaj s člani dežurne brniške ekipe oba pripravili za transport.

Huje poškodovanega otroka so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Oče je v nesreči umrl. Gorski reševalci so njegovo telo s pomočjo vrvne tehnike dvignili in prenesli do izhodišča, kjer so ga predali pogrebni službi.

»Srčno upamo, da si bo fant hitro in čim bolje opomogel ter da bo skupaj s preostankom družine nekoč lahko predelal tragedijo, ki se jim je zgodila,« so zapisali bohinjski gorski reševalci. Svojcem so izrekli iskreno sožalje in javnost pozvali, naj se vzdrži komentarjev, ki nikomur ne koristijo.

Policisti bodo po zbranih obvestilih o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.