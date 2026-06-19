Po tragediji v Mariboru: moški ustrelil nekdanjo partnerko

V Mariboru so v sredo našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Vodja sektorja kriminalistične policije Stanko Vidovič je danes na novinarski konferenci povedal, da so v sredo zjutraj prejeli prijavo ženske, ki je na podlagi informacij o 63-letnem osumljencu sklepala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico.

Policisti so se nemudoma odpravili na območje Tabora v Mariboru, kjer so na silo vstopili v zaklenjeno stanovanje. Našli so mrtvega 63-letnega moškega in 62-letno žensko. Posumili so na nasilno smrt.

Na kraj sta prišla tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka z okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.

Po ogledu in zbiranju obvestil so pristojni ugotovili, da je moški v zgodnjih jutranjih urah s strelnim orožjem ustrelil nekdanjo partnerko. Par je nekoč živel v zunajzakonski skupnosti, do njune smrti pa sta si še naprej delila stanovanje. Triinšestdesetletni osumljenec je po dejanju storil samomor.

Vodja sektorja kriminalistične policije Stanko Vidovič je danes na novinarski konferenci povedal podrobnosti o umoru. FOTO: PU Maribor

Osumljenec policiji znan že od prej

Pristojni so ugotovili, da je moški nekdanjo partnerko umoril zaradi nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Policiste so obvestili, da sta bila v spore vključena tudi prijavitelja. Šlo je za različne dogodke v povezavi z njunim bivanjem.

Moški je morilsko orožje posedoval zakonito, imel pa je izdano tudi veljavno orožno listino za več kosov orožja.

Policija je osumljenca že obravnavala, a v nobenem primeru niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten ukrep prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca.

Na kraj so se takoj odpravile policijske enote. FOTO: Mediaspeed

Policija je bila nazadnje obveščena novembra lani, ko so na naslovu obravnavali kršitev javnega reda in miru ter izdali plačilni nalog. Pristojni niso ugotovili, da bi lahko glede na obravnavano dejanje, vedenje in način življenja moški orožje tudi uporabil, so sporočili s PU Maribor.

Za kaznivo dejanje umora je sicer predpisana zaporna kazen najmanj petnajstih let, a bo zaradi smrti osumljenca, ki izključuje njegov pregon, v tem primeru podano poročilo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

»Na območju Policijske uprave Maribor je to letos prvo kaznivo dejanje umora oz. uboja, v istem obdobju lanskega leta smo prav tako obravnavali eno kaznivo dejanje umora, ko je storilec po dejanju prav tako storil samomor,« so še povedali na PU Maribor.