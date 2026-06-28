Tragična nesreča na Tolminskem, v Škofji Loki je gorelo

Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam, so danes sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Policisti so na kraju opravili ogled kraja, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je na kraju potrdil smrt madžarskega državljana. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.

V Škofji Loki ponoči zgorelo

Na enem od večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke pa je ponoči zagorelo. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, nekateri so se po pogašenem požaru že vrnili v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan na srečo ni bil nihče.

V intervenciji v Škofji Loki je sodelovalo 46 gasilcev iz treh gasilskih društev,.Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela

Škofjeloški policisti so bili o požaru obveščeni danes ponoči okoli 2. ure. Zagorelo je v zgornjih prostorih oziroma strehi stavbe, po prvih podatkih zaradi napake na električni napeljavi. Premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

V intervenciji je sodelovalo 46 gasilcev iz treh gasilskih društev, na kraj so prišli tudi reševalci iz škofjeloškega zdravstvenega doma. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin požara nadaljujejo ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.