Tragična nesreča pri delu na Polzeli: delavec padel v jamo, zasula ga je zemlja

Policijska uprava Celje je bila v soboto okoli 13.30 obveščena o tragični nesreči pri delu na Polzeli. Pri izkopu jame za vstavitev večje betonske cevi na Velenjski cesti na Polzeli se je na gradbišču udrl zemeljski material. Delavec, ki je stal ob izkopu, je zdrsnil v jamo, kjer ga je zasula ilovnata zemlja. Enainštiridesetletni delavec je umrl na kraju nesreče.

Na pomoč so priskočili gasilci Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev s Polzele, Ločice ob Savinji in Andraža nad Polzelo, ki so zavarovali kraj dogodka in preprečili nadaljnje prodiranje in vdor zemljine. »Sledilo je zahtevno ročno izkopavanje, med katerim so gasilci najprej odkopali glavo zasute osebe in ji do prihoda zdravnika poskušali ohranjati življenjske funkcije. Kljub prizadevanjem vseh sodelujočih je zdravnik na kraju potrdil smrt osebe,« so zapisali na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Gasilci so pokojnega delavca nato odkopali, ga dvignili iz zemljine, pri čemer so uporabili dvigalo, ter ga izročili reševalcem. Kakor je sporočila samostojna policijska inšpektorica in predstavnica PU Celje za odnose z javnostmi Milena Trbulin, okoliščine delovne nesreče in odgovornost za tragični dogodek še preiskujejo.