Tragična noč na Celjskem: v dveh prometnih nesrečah umrle tri osebe

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da so policisti sinoči obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so umrle tri osebe. Obe prometni nesreči sta se zgodili okoli 21.30.

Prva prometna nesreča se je zgodila na avtocesti, in sicer na območju Šempetra v Savinjski dolini, kjer je voznik osebnega vozila trčil v odbojno ograjo. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju umrl sopotnik v osebnem vozilu, so pri PU Celje zapisali v sporočilu za javnost.

Druga prometna nesreča se je zgodila na relaciji Šmihel – Golte na območju Policijske postaje Mozirje. Voznik osebnega vozila je zapeljal z vozišča, vozilo pa je nato zdrselo po izredno strmem skalnatem območju. Voznik in sopotnik sta padla iz vozila in na kraju nesreče umrla.