Trčenje dveh tovornjakov deloma porušilo hišo

Nekaj pred 16. uro sta proti Sv. Antonu pri Kopru po klancu vozila dva tovornjaka, pri čemer je eden od njiju trčil v drugega, ta pa se je zaletel v hišo, ki se je deloma porušila, je poročal Radio Capris. V nesreči je bila udeležena še voznica osebnega vozila, ki je takrat pripeljala nasproti. V nesreči se je poškodovalo pet oseb, ena huje.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 41 letni državljan Bosne in Hercegovine po cesti skozi naselje Sv. Anton, iz smeri Dvorov proti Kopru, vozil tovorno vozilo, pri tem pa je ob vožnji po klancu navzdol opazil, da mu na tovornem vozilu ne delujejo zavore, so sporočili s policijske uprave Koper.

Vozilo je pričelo pridobivati na hitrosti, zaradi česar je s prednjim delom tovornega vozila trčil v zadnji del pred njim vozečega tovornega vozila, ki ga je vozil 40 letni Koprčan. Po trčenju se je to tovorno vozilo prevrnilo na bok in trčilo v stanovanjsko hišo ob desni strani vozišča, drugo tovorno vozilo pa je obstalo na kolesih.

Prav tedaj je iz nasprotne smeri pripeljala še 38 letna voznica osebnega avtomobila, doma iz Kopra, ki se trčenju ni mogla izogniti. Voznica in njena šest letna sopotnica sta v prometni nesreči utrpeli lahke telesne poškodbe.

V prometni nesreči je voznik tovornega vozila, ki je obstalo na kolesih, utrpel lahke telesne poškodbe, njegov sopotnik, 44 letni državljan Bosne in Hercegovine pa je utrpel hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola. Sopotnik v prevrnjenem tovornem vozilu, 45 letni moški iz okolice Kopra, je utrpel hude telesne poškodbe in je življenjsko ogrožen, hude poškodbe je utrpel tudi voznik prevrnjenega tovornega vozila, ki je v vozilu ostal ukleščen in so ga iz vozila rešila s tehničnim posegom, oba so z reševalnim vozilom odpeljali v SB Izola.

Zaradi posledice trka tovornega vozila se je delno porušila stanovanjska hiša, v kateri pa v tem času ni bilo stanovalcev, je pa na njej nastala večja materialna škoda.

Policisti še vedno opravljajo ogled, ki sta se ga udeležila dežurna državni tožilec in preiskovalni sodnik in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

Omenjeni odsek ceste je zaprt za ves promet, obvoz poteka skozi Marezige ali skozi Dekane. Predvidoma bo cesta zaprta nekaj ur, so sporočili policisti.