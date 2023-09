Trčenje z avtomobilom v Ljubljani usodno za kolesarja

Ob 10.12 sta na glavni cesti Pot za Brdom proti Griču na območju Ljubljane trčila osebno vozilo in kolesar, poroča Uprava ta zaščito in reševanje. Pri tem je vozilo in kolesarja odbilo v obcestni kanal.

Kolesar je na kraju nesreče umrl, voznik osebnega vozila pa je bil lažje poškodovan. Gasilci Gailske brigade Ljubljana so na vozilu odklopili akumulator in posuli absorbent.