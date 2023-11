Trdi, da je otroka želel le zaščititi

Vnovično sojenje Ranisu Smajloviću, ki mu tožilstvo očita, da je zagrešil kaznivo dejanje nezakonitega odvzema dveh mladoletnih otrok, se niti včeraj ni premaknilo z mrtve točke.

Prvi zaplet se je zgodil že pred petimi meseci, ko je zahteval izločitev razpravljajoče ljubljanske okrožne sodnice Klavdije Bercieri. In to »zaradi pristranskosti in zavlačevanja postopka«. A ker ni bil uspešen, je včeraj vnovič stopil prednjo.

Smajlović je svoji nekdanji partnerici D. H. otroka zato, da ju zaščiti, kot ves čas poudarja, 5. decembra 2020 iz Švice odpeljal neznano kam. »Reševal sem otroka, odpeljal sem ju iz nevarnega okolja,« je zatrdil in sodišču, tožilstvu ter medijem tudi včeraj očital, da v tej zadevi ne prikazujejo resnice. Zato je bil odločno proti temu, da sodišče zapre obravnavo za javnost.

A je sodišče z glavne obravnave kljub temu izključilo javnost, in sicer zaradi varstva osebnega in družinskega življenja mladoletnih oškodovancev in priče (D. H.), kot je pojasnila sodnica. In še, da je »več kot očitno, da obramba želi dokazati, da se priča ukvarja s prostitucijo ter da zato ni primerna za vzgojo mladoletnih otrok«. Pri vsem tem je, tako sodnica, povsem očitno, da se bo obravnavalo osebno življenje priče, kar pa posledično vpliva tudi na življenje mladoletnih otrok.

Obtoženi se s tem ni strinjal in je zagrozil: »Če gredo iz dvorane mediji, grem tudi jaz«. Na vprašanje sodnice, ali se s tem odpoveduje zagovoru, ki bi ga lahko podal v nadaljevanju, pa je odgovoril, da nikakor ne: »Ne, podal ga bom, ko bodo mediji zraven. Da se bo slišala resnica«. V sodni dvorani je nato le ostal in po naših neuradnih informacijah zagovora ni podal, saj je zahteval, da mu sodi senat.

Razveljavljeno

Pred več kot enim letom je bil zaradi nezakonitega odvzema otrok obsojen na enotno pogojno zaporno kazen enega leta in sedmih mesecev s preizkusno dobo treh let, pri čemer je, če bi se želel zares izogniti rešetkam, sodnica Bercierijeva dodala še posebni pogoj: da v roku enega meseca od pravnomočnosti sodbe otroka vrne materi.

To sodno odločitev so 20. marca letos ljubljanski višji sodniki razveljavili, a ne zato, ker Smajloviću kaznivo dejanje ne bi bilo dokazano, ampak ker je po njihovem prvostopenjsko sodišče ob izrekanju kazenske sankcije in omenjenega posebnega pogoja nepopolno ugotovilo dejansko stanje glede aktualnih razmer pri materi.

V novem sojenju mora sodnica Bercieri najprej vse to podrobneje razčistiti, se opredeliti do novih ugotovitev ter odločiti o primerni kazenski sankciji, po načelu koristi otrok pa tudi o morebitnem izreku posebnega pogoja.