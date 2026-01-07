Tridesetletna zaporna kazen za sostorilstvo pri umoru je obstala

Višje sodišče v Mariboru je zavrnilo pritožbo zagovornice Tomaža Arkliniča, ki so ga lanskega maja na ptujskem okrožnem sodišču obsodili na 30 let zapora zaradi sostorilstva pri umoru soproge marca 2024 v okolici Kidričevega. Sodba je tako pravnomočna.

Spoznali so ga za krivega sostorilstva pri umoru soproge Sabine Arklinič, ki naj bi ga z zavestnim sodelovanjem ter na grozovit in zahrbten način izvedel z že pravnomočno obsojeno Aleksandro Škamlec. Sodišče je upoštevalo predlog tožilstva in mu izreklo 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe oziroma do nastopa kazni.

Tomaž Arklinič in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec. FOTO: Osebni arhiv

Arkliničeva zagovornica Milena Prelog se je na sodbo pritožila. »Dokazni postopek je razkril tudi pravno pomembna dejstva, ki gredo v korist obtoženega. Smrtna žrtev ne more zasenčiti temeljnega pravnega načela 'in dubio pro reo' – v dvomu v korist obtoženega. Poudarjam, da ta dvom ni bil zadostno upoštevan, zato bomo sodbo najverjetneje izpodbijali,« je ob izreku kazni dejala odvetnica.

Smrtne rane je mladi materi prizadejala Aleksandra Škamlec, ki je dejanje priznala in bila zanj decembra 2024 pravnomočno obsojena na 28 let zapora. Arklinič je po drugi strani ves čas zanikal krivdo, a je po oceni sodišča dokazni postopek »odločno ovrgel zagovor obtoženega«.

FOTO: Oste Bakal

Ptujski sodniki so presodili, da je skupaj s Škamlečevo skoval in izpeljal načrt za umor svoje žene: »Obtoženi ni zgolj podal navodil, temveč je soobtoženko tudi motiviral za izvedbo dejanja.« Pri tem je sodišče poudarilo, da sta kaznivo dejanje opravila skupaj, z izjemno odločnostjo in prizadevnostjo, s ciljem, ki je bil odvzem življenja Sabini Arklinič. Olajševalnih okoliščin niso ugotovili, kar je vplivalo na izrek najstrožje kazni.

Zločin se je zgodil 22. marca 2024, ko sta zakonca Arklinič otroke odpeljala k njeni materi in se odpeljala v Slovenske Konjice. Ko sta se vračala domov, je Arklinič zavil na odročno pot pri naselju Strnišče na predhodno dogovorjen kraj, kjer je čakala Škamlečeva. Z nožem je večkrat zabodla Arkliničevo ženo. Nato je njeno truplo odvlekla do mesta, kjer ga je zakopala v kup gnoja in prekrila s slamo.

Truplo umorjene je dva tedna pozneje našla naključna sprehajalka. Takrat je postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož. Ta je policistom celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala žena, a so pozneje ugotovili, da ga je napisala obdolženka. Kriminalisti so Arkliniča prijeli 5. aprila, naslednji dan pa še njegovo intimno prijateljico iz službe.