Trije mladoletniki terorizirali prebivalce s pirotehniko

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili podrobnosti o preiskavi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki so jo pričali na novoletni dan. Ugotovili so, da so storilci na območju strnjenega naselja Markovec v Kopru z nepravilno in prepovedano uporabo pirotehnike povzročili nevarnost za življenje ljudi ter ogrozili premoženje velike vrednosti. Prejeli so več prijav oškodovancev.

Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken. Takšno ravnanje bi lahko hitro privedlo do hudih poškodb ljudi ali požara v strnjenem naselju ter posledično do velike premoženjske škode. Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do pet let zapora, so zapisali pri PU Koper v sporočilu za javnost.

Policisti so ugotovili, da so kaznivega dejanja osumljeni trije mladoletniki z območja Kopra. Dva sta stara 15 let, eden pa 16 let. Enega od osumljenih mladoletnikov so preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko. Možje v modrem so opravili tudi razgovore s starši, ki so bili seznanjeni s prepovedanim ravnanjem mladoletnikov.

Za navedeno kaznivo dejanje bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, o zadevi pa bo obveščen tudi center za socialno delo.