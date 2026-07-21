Trije mlajši moški prek lažnega profila ženske do mobilnikov

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so prejšnji teden odvzeli prostost trem državljanom Bosne in Hercegovine, starim 19, 20 in 21 let zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve šestih kaznivih dejanj.

Šlo je za dve kaznivi dejanji ropa, dve kaznivi dejanji lahkih telesnih poškodb, kaznivega dejanja nasilništva ter poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja. Enega od osumljenih so policisti predhodno že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.

Lažni uporabniški profil

Policija je ugotovila, da so trije osumljeni prek spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, kjer so komunicirali s tremi oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko.

Z njimi so se v juliju dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so do njih pristopili osumljenci. Od oškodovancev so zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda, pri tem so jim tudi grozili, jim odtujili vrednejše predmete ter jim s fizičnim nasiljem povzročili lahke telesne poškodbe.

Pri osumljencih so opravili hišne preiskave, med katerimi so zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Po zaključku predkazenskega postopka so bili vsi trije osumljenci zaradi utemeljenega suma storitve navedenih kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedeni k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je proti vsem trem najprej odredil sodno pridržanje, naslednji dan pa proti dvema osumljencema odredil pripor.