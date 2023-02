Trije mrtvi v streljanju na univerzi, domnevni storilec si je sodil sam

Na univerzi ameriške zvezne države Michigan se je sinoči zgodil strelski napad, v katerem so umrli najmanj trije ljudje, še pet je bilo ranjenih, je sporočila lokalna policija.

Strelec, ki ga je policija opisala kot temnopoltega moškega nižje postave, je znotraj enega od poslopij univerze v mestu East Lansing začel streljati okoli 20.30 po lokalnem času, je povedal namestnik vodje policije v kampusu Chris Rozman. Zatem se je peš odpravil v bližnjo stavbo in tudi tam izstrelil več strelov. Kot je poročal CNN, naj bi si domnevni storilec sodil sam.

Približno štiri ure so iskali domnevnega storilca, potem so s policije sporočili, da so ga našli mrtvega. FOTO: AFP

Policija je v izjavi na Twitterju potrdila tri smrtne žrtve, še pet ljudi so prepeljali v bolnišnico. Nekateri izmed ranjenih so po besedah Rozmana v življenjski nevarnosti. Kmalu po streljanju je policija študente pozvala, naj se skrijejo oziroma zapustijo območje kampusa. Po približno štirih urah so sporočili, da so strelca našli mrtvega. Motiva za njegova dejanja še niso navedli.

Univerzo v Michiganu glede na podatke na uradni spletni strani obiskuje več kot 50.000 študentov. Celoten kampus se razteza na več kot 21 kvadratnih kilometrih.