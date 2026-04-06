Trije poškodovani v Prekmurju

Včeraj, v nedeljo, ko so kristjani praznovali najpomembnejši praznik - veliko noč so v Prekmurju kar nekaj dela imeli tudi reševalci, gasilci in policisti. Tako so v popoldanskem času, ob 16.13 uri posredovali na regionalni cesti Lendava – Murska Sobota, pri naselju Mostje, kjer je prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta trčili dve osebni vozili. Iz doslej še neznanega razloga sta vozili čelno trčili, pri čemer je nastala večja materialna škoda, prometnica pa je bila dalj časa zaprta za ves promet.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, pri tem so tri osebe bile poškodovane in so jih reševalci NMP ZD Lendava odpeljali v soboško bolnišnico na zdravljenje. Dve osebi sta bili hudo, ena pa lažje poškodovana. Poleg policistov in reševalcev so posredovali tudi gasilci PIGE Nafta Lendava, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi treh poškodovanih in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Tudi nekoliko po omenjeni nesreči, sta dve interventni službi, reševalci in policisti, morali posredovati le nekaj kilometrov stran, v smeri meje s sosednjo Madžarsko. V Dolgi vasi je namreč padel motorist in se lažje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom je bil odpeljan v murskosoboško bolnišnico. Po neuradnih informacijah naj bi motorist padel po tem, ko se je prestrašil nasproti vozečega osebnega avtomobila, ki naj bi prešel sredinsko črto.