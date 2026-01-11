  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Trije turni smučarji v plazovih umrli v francoskih Alpah

    Dva je plaz zasul na območju smučarskega središča Val-d'Isere, eden pa je umrl na območju središča Areches-Beaufort.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
    Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
    STA
    11. 1. 2026 | 10:33
    11. 1. 2026 | 10:35
    1:18
    V francoskih Alpah so v dveh ločenih snežnih plazovih v soboto umrli trije turni smučarji. Dva je plaz zasul na območju smučarskega središča Val-d'Isere, eden pa je umrl na območju središča Areches-Beaufort, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Kot je sporočil turistični urad v kraju Val-d'Isere, je dva francoska smučarja zasulo okoli 2,5 metra snega. Njuni kolegi so poklicali reševalce, a jima ti niso mogli več pomagati. Smučarja sicer pri sebi nista imela plazovnih oddajnikov, našli so ju po zaslugi njunih mobilnih telefonov.

    image_alt
    Previdno: v visokogorju je veliko snega in še bo zapadel

    Nekaj deset kilometrov severozahodno je medtem drug plaz na območju smučarskega središča Areches-Beaufort prav tako zasul dva turna smučarja. Po navedbah lokalnih oblasti je eden umrl na kraju samem, drugega pa so s hudimi poškodbami glave prepeljali v bolnišnico.

