Trikrat jo je ustrelil in si nato sodil sam

V nadaljevanju preberite:

V osrednjem križišču v Pivki, kjer se poti za Ilirsko Bistrico razcepita na tisto skozi Knežak in drugo, ki vodi po Kolodvorski skozi središče naselja, so včeraj dopoldne utripale modre policijske luči, cesto pa so uniformiranci zaprli.

Policijski trakovi so omejevali dostop do prizorišča tragedije, ki se je zgodila na pločniku tik pod Mercatorjevo trgovino. Kriminalistke in kriminalisti so prečesavali okolico, forenziki so svoje delo opravljali znotraj ograjenega območja.

»Bilo je dve minuti pred sedmo, ko odpremo trgovino,« nam je nekaj ur po streljanju pripovedovala ena od prodajalk, ki je še vedno drgetala in ji je šlo na jok ob misli na jutranje dogodke. »Preden smo odprle trgovino, smo slišale štiri strele. Puncam sem takoj rekla, naj ne odpirajo, da ne bo kdo prišel noter in začel streljati,« je pripovedovala.

Vendar se je ena izmed sodelavk opogumila: »Rekla sem ji, naj ne hodi ven, ker ne vemo, kaj se dogaja, a je vseeno šla in videla, da nekdo leži na pločniku.«