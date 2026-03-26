Trinajstletnik pred napadom z nožem: Ubil jo bom, nimam še 14 let, ne morejo me zapreti

»Glede na to, da otroci ne razumejo, kaj je prav in kaj ne, bom to izkoristil: ne morejo me zapreti, saj je v Italiji najnižja starost za kazensko odgovornost 14 let. Prav tako me ne morejo sodno preganjati, zato bom naredil to, kar sem si vedno želel: ubiti njo in kogarkoli, ki mi bo poskušal to preprečiti.«

Te besede, vzete iz daljšega besedila, danes navaja italijanska novinarska agencija Ansa. Na Telegramu jih je objavil trinajstletnik, ki je včeraj zabodel svojo 57-letno učiteljico francoščine na Inštitutu Leonarda da Vincija v mestu Trescore Balneario v bližini Bergama. Oblečen je bil v hlače z maskirnim vzorcem in majico z napisom Maščevanje (Vendetta), v nahrbtniku pa je nosil strašilno pištolo.

Učiteljico že operirali

Učiteljico je z nožem zabodel v vrat in trebuh, njeno stanje so včeraj označili za resno, danes se izboljšuje. Noč je preživela na intenzivni negi v bolnišnici Papež Janez XXIII v Bergamu brez zapletov. Bila je že operirana, danes zjutraj so jo premestili na oddelek.

»To ni le dejanje maščevanja, ampak način, da na najbolj ekstremen možen način prekineš dolgočasno rutino,« je trinajstletnik še zapisal v besedilu, ki danes odmeva v Italiji. »Utrujen sem od tega, da sem banalen, da moram vedno početi iste stvari. Pravila niso nekaj, čemur bi moral slediti – so nekaj, kar bi moral kršiti, in ni boljšega načina za to kot maščevanje, kaznovati tistega, ki mi je storil krivico.«

Učiteljico je obtoževal, da ga je vzela »na piko«, ga poniževala pred drugimi in mu dajala nizke ocene. »Samo zato, ker ji nisem všeč.«

Minister za izobraževanje: Šokanten in resen dogodek

»Kar se je zgodilo na šoli v Trescore Balneario, je šokanten in resen dogodek,« je včeraj izjavil italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara in izrazil sočutje do poškodovane učiteljice in njene družine.

»Ta dogodek kaže, da je treba nujno uveljaviti nove, strožje predpise za boj proti mladinskemu kriminalu, ki jih pripravlja vlada, zlasti proti širjenju orožja med mladimi. Te ukrepe je treba združiti s tistimi, ki se že izvajajo v šolah, kot je ukrep o psihološki pomoči.«