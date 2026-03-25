Trinajstletnik pred šolo v Italiji zabodel učiteljico

V bližini italijanskega Bergama je trinajstletni otrok danes zjutraj zabodel svojo učiteljico. Kot poroča Ansa, življenje 57-letnice ni v nevarnosti, je pa njeno stanje resno. Učenca osmega razreda, ki je učiteljico napadel pred osnovno šolo v mestu Trescore Balneario, so takoj prijeli karabinjeri.

Pojasnili so, da v incident ni bila vpletena nobena druga oseba in da motiv ni povezan s terorizmom. Učenec, ki je učiteljico zabodel v vrat in trebuh, je bil sicer oblečen majico z napisom Maščevanje (Vendetta), v nahrbtniku pa je nosil strašilno pištolo.

»Kar se je zgodilo na šoli Trescore Balneario, je šokanten in resen dogodek,« je dejal italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara in izrazil sočutje do poškodovane učiteljice in njene družine. »Ta dogodek kaže, da je treba nujno uveljaviti nove, strožje predpise za boj proti mladinskemu kriminalu, ki jih pripravlja vlada, zlasti proti širjenju orožja med mladimi. Te ukrepe je treba združiti s tistimi, ki se že izvajajo v šolah, kot je ukrep o psihološki pomoči.«

Predstavnik združenja šol Attilio Fratta pa je opozoril, da skoraj ne mine dan brez skrb vzbujajočih novic iz šol. »Stopnja nasilja se vedno bolj povečuje: 13-letni učenec je zabodel učiteljico pred njeno šolo. Kako lahko oborožen otrok odide od doma? Izredne razmere v izobraževanju so ušle izpod nadzora,« je dejal po poročanju Anse in opozoril na vsesplošno spiralo nasilja med mladimi.