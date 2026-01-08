Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.

Nedavni vlom v hišo in tatvina 300-kilogramskega sefa, v katerem je bilo za dober milijon evrov zlata, srebra in denarja, sta bila prav filmska. V vsega 40 minutah so štirje Romi iz Žabjaka vlomili v hišo v Dragomerju, naselju nedaleč od Ljubljane, iz tal izruvali sef, ga naložili v renaulta laguno in odpeljali proti Dolenjski. Uničeni in prazni sef so dva dni kasneje našli pri Višnji Gori, domnevnim storilcem pa so možje postave v začetku decembra odvzeli prostost. Zdaj so v priporu. Gre za stare znance organov pregona, stari so med 22 in 29 leti. Uničeni in prazni sef so dva dni po vlomu našli pri Višnji Gori. Četverica vlomila, peti pajdaš pa je medtem stražil. Osumljenci velike tatvine so znani organom pregona. Zgodilo se je v sredo, 26. novembra lani, med sedmo in osmo uro zvečer v ...