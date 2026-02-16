Slovenca ujeli, ko je tihotapil 1400 odmerkov indijske viagre

Na tržaškem letališču so uslužbenci Agencije za carine in monopole ter pripadniki italijanske finančne policije v okviru rednih carinskih nadzornih dejavnosti in preprečevanja nezakonitih trgovinskih tokov zasegli kar 1.400 vrečk zdravila za zdravljenje spolne disfunkcije pri moških, ki vsebuje sildenafil, poroča tržaški Il Piccolo.

Odkrili so jih pri slovenskem državljanu, ki je priletel iz New Delhija in na tržaško letališče prispel po vmesnem postanku na rimskem letališču Fiumicino.

Pri pregledu prtljage so med njegovimi oblačili odkrili 200 skrbno skritih pakiranj po 100 mg, skupaj 1.400 odmerkov zdravila. Potnik ni imel niti obvezne certifikacijske dokumentacije niti potrebnih zdravstvenih dovoljenj.

Celotno količino izdelka indijskega izvora so zasegli, potnika pa ovadili pri državnem tožilstvu v Gorici, še navaja Il Piccolo.