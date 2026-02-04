Trupla starostnikov nosili po stopnišču

Milijonski spor med družbo Prekmurka in Domom starejših Rakičan. Sodišče ugotavlja, ali so bile razmere za bivanje v Hotelu Diana za varovance primerne.

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti poteka gospodarski spor med družbo Prekmurka in Domom starejših (DS) Rakičan zaradi domnevnega neplačevanja računov za uporabo prostorov v Hotelu Diana. Dejan Rituper, direktor Prekmurke in lastnik Diane, v tožbi zahteva plačilo skoraj milijona evrov najemnine na podlagi aneksa k pogodbi, po katerem bi hotel postal stalna enota doma do leta 2043. Stališče DS Rakičan pa je, da je najemna pogodba z 31. decembrom 2023, ko so se stanovalci vrnili v prenovljeno matično enoto, prenehala veljati. Rakičanski dom Rituperju ne poravnava računov, ki jih ta izdaja na podlagi aneksa, ki ga je podpisal nekdanji direktor doma Zoran Hoblaj. Argument toženke je, da svet zavoda in ministrstvo nikoli nista dala soglasja, da bi Hotel Diana postal stalna enota doma. Mesečna ...