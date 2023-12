Truplo po umoru odvrgel v gozd na območju Krima, našli so ga sprehajalci

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili nekaj podrobnosti o zločinu, ki so ga preiskovali od letošnjega marca. Sredi marca so svojci 37-letnega moškega iz okolice Ljubljane obvestili policiste, da ga pogrešajo. Policisti so začeli iskati pogrešano osebo in preiskovati možne razloge za njegovo izginotje. V stik so stopili z več ljudmi, ki so se pred tem z njim družili.

Kmalu se je pojavil sum, da je bil 37-letnik žrtev nasilnega kaznivega dejanja. Preiskavo so prevzeli kriminalisti Policijske uprave Ljubljana, v njej so sodelovali še kriminalisti Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada ter forenzični izvedenci Nacionalnega forenzičnega laboratorija, predkazenski postopek pa je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

V večmesečni intenzivni kriminalistični preiskavi so v okviru zbiranja obvestil opravili več kot 80 razgovorov. Izvedli so več preiskovalnih dejanj – poleg zasegov predmetov, ogledov krajev, povezanih s preiskovanim kaznivim dejanjem, tudi več hišnih preiskav, ki jih je opravil preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov so ugotovili, da je bil 37-letni Ljubljančan žrtev kaznivega dejanja umora, ki ga je utemeljeno osumljen 38-letni Ljubljančan. Kaznivo dejanje je osumljeni izvedel v enem izmed stanovanj na območju Ljubljane, po dejanju pa je truplo odpeljal in odvrgel v gozdu na območju Krima.

Truplo so v mesecu avgustu naključno našli občani. Kriminalisti so si ogledali kraj najdbe, zavarovali več sledi za nadaljnje forenzične preiskave, preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani pa je odredil sodno obdukcijo. Na sodni obdukciji so ugotovili, da je žrtev umrla zaradi poškodb s strelnim orožjem.

Po do sedaj znanih podatkih je motiv za izvršitev kaznivega dejanja koristoljubje – dolžniško razmerje osumljenca do žrtve.

Osumljenca še niso prijeli. Policija pri lovu sodeluje tudi s tujimi organi pregona.

Za kaznivo dejanje umora po 116. členu Kazenskega zakonika je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let, lahko pa se izreče tudi dosmrtni zapor.