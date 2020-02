FOTO:Truplo strelca, ki je ubil deset ljudi, so našli na njegovem domu

Forenziki na delu po streljanju. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Policija preiskuje, kdo so žrtve in storilec. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Strelca, osumljenega, da je včeraj v dveh barih, v katerih ponujajo kajenje vodne pipe, v jugovzhodnem nemškem mestu Hanau blizu Frankfurta ubil več ljudi , so našli mrtvega na njegovem domu, je po poročanju AFP sporočila nemška policija.Poleg devetih žrtev so eno truplo našli še v stanovanju omenjenega osumljenca, poleg tega pa se je število mrtvih iz osem povzpelo na deset, ko je še ena žrtev podlegla poškodbam. Več ljudi je ranjenih, navaja Spiegel. Policija je v izjavi dejala, da ni znakov, da bi bili vpleteni tudi drugi osumljenci. Sumijo, da je moški po strelskem napadu storil samomor, motiv za streljanje še vedno ni znan.Do streljanja v središču mesta Hanau je prišlo okoli 22. ure. Policija preiskuje, kdo so žrtve in storilec. Po poročanju rumenega časopisa Bild, naj bi bil storilec nemški državljan, v njegovem avtu pa so odkrili naboje in revije o strelnem orožju. Napadalec naj bi imel licenco za streljanje divjadi.