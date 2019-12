Tudi v Orehovljah evakuacija zaradi uhajanja plina

Pred tednom dni je v Britofu pri Kranju eksplodiral plin , pri čemer so se poškodovali štirje otroci in dva odrasla delavca, evakuirali pa so tudi 76 oseb v petdesetmetrskem obroču okoli nesreče.Kot je sporočila Policijska uprava Kranj, je plin uhajal tudi na drugi točki, v bližnjih Orehovljah, prav tako v občini Kranj. Kot je sporočils PU Kranj, je zaradi poškodovane plinske cevi trenutno zaprta cesta Britof–Predoslje. Zaprto je širše območje, poteka evakuacija. Otroci na bližnji osnovni šoli zaradi varnosti trenutno ostajajo v šoli.Pretok plina so zaprli, gasilci bodo začeli meriti njegovo uhajanje. Uporaba odprtega ognja na območju je prepovedana, okna je treba zapreti. Policija prosi, naj ljudje upoštevajo navodila pristojnih na kraju.Gre za že tretjo evakuacijo zaradi uhajanja plina na Gorenjskem v zadnjem tednu. V naselju Za jezom v Tržiču so zaradi preseženih mejnih vrednosti pri meritvah plina včeraj popoldne evakuirali deset oseb in zaprli cesto