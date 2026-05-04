Tuje tovorno vozilo se je zagozdilo pod železniški nadvoz

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da se je v Rožni Dolini pri Novi Gorici pod železniški nadvoz zagozdilo tuje tovorno vozilo. 52-letni voznik tovornega vozila, sicer državljan Hrvaške, je vozil iz Italije v Slovenijo čez nekdanji mejni prehod v Rožni Dolini pri Novi Gorici.

Pri tem ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila, višja od 3,45 metra, zaradi česar je s previsokim vozilom trčil v železniški nadvoz. V nadaljevanju postopka so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da voznik ni bil pod vplivom alkohola. V prometni nesreči je nastala materialna škoda na tovornem vozilu, in sicer poškodba oziroma strganje cerade ter manjše poškodbe nosilcev cerade.

O dogodku so bili obveščeni tudi uslužbenci Slovenskih železnic, ki so pregledali konstrukcijo mostu, vendar morebitnih poškodb niso ugotovili. Na kraju so kasneje posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so tovorno vozilo s tehničnim posegom izvlekli izpod nadvoza. Policija je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije (kršitev določil 98. člena zakona o pravilih cestnega prometa) so vozniku izdali plačilni nalog.

Voznikom, zlasti voznikom tovornih vozil, policija svetuje dosledno upoštevanje prometne signalizacije in omejitev glede višine vozil. Pred vsako vožnjo naj preverijo skupno višino vozila skupaj s tovorom ter načrtujejo pot z uporabo ustreznih navigacijskih sistemov za tovorna vozila, ki upoštevajo infrastrukturne omejitve.

Posebno pozornost naj namenijo opozorilnim znakom za nizke podvoze, mostove in druge ovire ter pravočasno prilagodijo smer vožnje. Neupoštevanje teh omejitev lahko povzroči prometne nesreče, materialno škodo in motnje v cestnem prometu. Voznikom priporočamo tudi, da vozijo previdno in strpno, z večjo mero pozornosti v neznanem okolju ter upoštevajo prometna pravila in razmere na cesti.