Tujega planinca je ugriznil gad

Gorska reševalna služba Bohinj je na svojih družbenih omrežjih sporočila, da je dežurna ekipa GRZS iz Doline Triglavskih jezer s pomočjo helikopterja Slovenske vojske v UKC Ljubljana prepeljala tujega planinca, ki ga je tam ugriznil gad. Šlo naj bi za državljana Nemčije.

»Naša ekipa je pripravila vse potrebno za klasično reševanje, ki pa na koncu ni bilo potrebno,« so zapisali gorski reševalci. Kot so dodali, je imel srečo v nesreči, da ga je ugriznil »le« gad, in ne modras, ki velja za najbolj strupeno kačo v Evropi. Ugriz tega je prvič po več desetletjih junija v Sloveniji zahteval življenje, zaradi njega je umrla osemdesetletnica.

Pri tem so spomnili, da je dobro vedeti, katere strupenjače živijo pri nas (poleg gada in modrasa še laški gad, ki živi v okolici reke Soče) ter kako ravnati ob ugrizu. Kot navajajo, kače še kak mesec ne bodo hibernirale, zato do takrat velja biti previden.

Če zaznamo sledi strupnikov, pa čim bolj mirujmo, mesto ugriza sterilno oskrbimo, prizadeti ud imobiliziramo in namestimo v udoben položaj, odstranimo tesne predmete (prstane, ure …), pokličemo 112 in počakamo na pomoč reševalcev ter strupa nikakor ne izsesavamo ali celo režemo kože, so še poudarili.