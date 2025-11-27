Tvegali smrt za nekaj evrov: skozi tehnični pregled spuščali nevarne tovornjake

Nekaj deset evrov podkupnine tehničnemu pregledniku, da ta bodisi avtomobilu bodisi tovornemu vozilu potrdi opravljen tehnični pregled, se na prvi pogled zdi bagatelna oziroma nepomembna vsota za kazenski pregon. A če ob tem pomislimo, da se je lahko tehnični preglednik na tak način ob svoji redni mesečni plači nezakonito omastil še z eno, se pogled na vse skupaj zelo hitro spremeni. Še posebej ob dejstvu, da so zaradi tega po cestah vozila številna tehnično pomanjkljiva vozila. Včasih celo nevarna, kar ima lahko v prometu za posledico hude poškodbe ali smrt.