Ubežnika iz tržaškega zapora naj bi iskali tudi v Sloveniji

V Italiji poteka iskanje Khana Nasira, 31-letnega pakistanskega državljana, ki mu je v nedeljo popoldne uspel pobeg iz zapora v Trstu. Italijanska policija ocenjuje, da je nevaren, sodeč po današnjem pisanju tržaškega Piccola se je njegovo iskanje razširilo tudi na Slovenijo, kjer naj bi živela njegova partnerka.

Da se iskanje osredotoča na Slovenijo, navaja tudi novinarska agencija Ansa. Potrditev s strani slovenske policije še čakamo.

Po podatkih Piccola je bil v zaporu zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo, za pobeg pa je izkoristil zaporniško »uro zraka«, ko je zapornikom omogočen sprehod. Domnevajo, da se je v tem času uspel skriti, zatem ko so ostali zaporniki in varnostniki zapustili dvorišče, pa je preplezal obzidje in dosegel gradbišče, ki se odpira na tržaško ulico Coroneo. Naposled je pobegnil.

Rai poroča, da je imel za pobeg na voljo 25 minut. Pobeg označujejo tudi za filmski, saj je pri spustu uporabil zimzeleni način z zavezanimi rjuhami, ki jih je pred tem skrival pod oblačili.

Takoj po odkritju pobega je stekla iskalna akcija policije, karabinjerjev in zaporniške policije. Zajela je celo mesto od središča do območja starega pristanišča, kjer običajno iščejo zatočišče migranti, ob tem tudi po območju predmestij in Tržaškega Krasa.

Po poročanju spletne strani Trieste Prima naj bi Pakistanec moral dan po pobegu stopiti pred sodnika, direktor zapora pa je zanj zahteval »stroge varnostne ukrepe za preprečitev in zajezitev tveganj za pobeg«. Kot navajajo mediji, je bila predividena tudi njegova repatriacija.

Sicer je bil aretiran v operaciji v Pordenoneju leta 2019.