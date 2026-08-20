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    Črna kronika

    Ubežnika iz zapora, ki mu je policaj plačal burek, prijeli

    Znane presenetljive podrobnosti: Ko je pobegnil, je bežal na otroškem kolesu, ki ga je ukradel sedemletniku.
    Simbolična fotografija. FOTO: Hrvaška policija
    Galerija
    Simbolična fotografija. FOTO: Hrvaška policija
    R. I.
    20. 8. 2026 | 20:41
    20. 8. 2026 | 20:55
    2:14
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    Lova na 47-letnega ubežnika, ki je včeraj pobegnil policistu s sodišča v Veliki Gorici, je že konec. Kot navajajo hrvaški mediji, so ga sinoči prijeli v nekem zagrebškem lokalu, portal RTL Danas pa navaja tudi nove nenavadne podrobnosti. 

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    Znane podrobnosti pobega obsojenca: policist mu je celo kupil burek

    Ko je moški, ki mu je bil odrejen pripor, včeraj pobegnil policistu, si je namreč pri tem pomagal z otroškim kolesom, ki ga je ukradel iz bližnje hiše. Sedemletniku ga je ukradel pred očmi njegovih prijateljev.

    Pri vožnji verjetno še imel lisice

    Za RTL Danas je spregovorila dečkova babica. »Bilo je odprto, vstopil je in pobegnil s kolesom. Verjetno je hotel na stopnišče, zagledal je otroško kolo, ga vzel in odšel,« je povedala. Babica je kolo za kratek čas pustila pred stanovanjem, medtem ko je vnašala druge stvari.

    Vse se je dogajalo pred očmi otrok, ki so bili v parku pred stavbo, ki je le nekaj metrov od sodišča. Pri vožnji je imel verjetno še vedno lisice. Otroci so se smejali, ker je vozil nenavadno, je še dodala babica. Krajo so prijavili policistu in policistki, ki sta prišla.

    Eno kolo so pri ubežniku našli, ko so ga prijeli na zagrebškem Jarunu. Policija je namreč sinoči ob 20.45 prejela obvestilo, da je ubežnik v enem od gostinskih lokalov. Pet minut pozneje so ga tam izsledili, prijeli in odpeljali na policijsko postajo. Zdaj je že v znanem zagrebškem zaporu Remetinec.

    Sicer velja za nasilnega človeka, zaradi groženj nekdanji partnerki je že odslužil štiri leta in osem mesecev zapora.

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