Ubežnika iz zapora, ki mu je policaj plačal burek, prijeli

Lova na 47-letnega ubežnika, ki je včeraj pobegnil policistu s sodišča v Veliki Gorici, je že konec. Kot navajajo hrvaški mediji, so ga sinoči prijeli v nekem zagrebškem lokalu, portal RTL Danas pa navaja tudi nove nenavadne podrobnosti.

Ko je moški, ki mu je bil odrejen pripor, včeraj pobegnil policistu, si je namreč pri tem pomagal z otroškim kolesom, ki ga je ukradel iz bližnje hiše. Sedemletniku ga je ukradel pred očmi njegovih prijateljev.

Pri vožnji verjetno še imel lisice

Za RTL Danas je spregovorila dečkova babica. »Bilo je odprto, vstopil je in pobegnil s kolesom. Verjetno je hotel na stopnišče, zagledal je otroško kolo, ga vzel in odšel,« je povedala. Babica je kolo za kratek čas pustila pred stanovanjem, medtem ko je vnašala druge stvari.

Vse se je dogajalo pred očmi otrok, ki so bili v parku pred stavbo, ki je le nekaj metrov od sodišča. Pri vožnji je imel verjetno še vedno lisice. Otroci so se smejali, ker je vozil nenavadno, je še dodala babica. Krajo so prijavili policistu in policistki, ki sta prišla.

Eno kolo so pri ubežniku našli, ko so ga prijeli na zagrebškem Jarunu. Policija je namreč sinoči ob 20.45 prejela obvestilo, da je ubežnik v enem od gostinskih lokalov. Pet minut pozneje so ga tam izsledili, prijeli in odpeljali na policijsko postajo. Zdaj je že v znanem zagrebškem zaporu Remetinec.

Sicer velja za nasilnega človeka, zaradi groženj nekdanji partnerki je že odslužil štiri leta in osem mesecev zapora.