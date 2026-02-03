44-letnega lovca je poskušal razorožiti sin, naboj pa je zadel svaka

Po sobotnem uboju v Bojancih, naselju v občini Črnomelj, v katerem je bil ubit 43-letnik, osumljenec, sicer žrtvin svak, pa je po tem peš pobegnil, so 44-letnika v ponedeljek pozno popoldne prijeli na Hrvaškem na območju Primorsko-goranske. Iskali so ga z vsemi razpoložljivimi silami, tudi z uporabo dronov. Prve ugotovitve kriminalistične preiskave preiskave je danes predstavil France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

Božičnik je povedal, da je bila v soboto nekaj po 21. uri policija obveščena o pretepu in nasilju, na kraj so takoj napotili večje število policistov in policiste posebne enote. Našli so moškega brez znakov življenja, preiskavo so zato prevzeli kriminalisti.

Iz lova se je pijan vrnil okoli 16. ure

Ugotovili so, da je 43-letnik iz mesta Novi Grad v BiH z ženo in dvema otrokoma minuli konec tedna prišel na obisk k svoji sestri. Nekaj po 16. uri je s prijatelji lovci prišel domov osumljenec; bil je pijan.

Med njimi se je vnel prepir, po tem pa je osumljenec šel počivat. Nato je znova prišlo do prepira, osumljenec se je zaprl v sobo. Njegov mladoletni sin je slišal, da je v puško vstavljal naboje in je poskušal očeta razorožiti. V zgornje prostore je prišel tudi svak oziroma kasnejša žrtev, da bi ga pomagal razorožiti, a je med prerivanjem osumljencu uspelo izstreliti dva naboja; eden je 43-letnika zadel v prsni koš. Posledicam strela je takoj podlegel.

Policija predvideva, da je želel osumljeni s puško iti v dnevno sobo, kjer so bili njegova žena in sorodniki. Tam je prej potekal prepir. Preden je osumljeni peš pobegnil, ga je sinu uspelo razorožiti.

Policija je takoj začela z iskanjem, ampak jim ni uspelo izslediti osumljenca, zato so obvestili še hrvaške kolege, ki so ga včeraj aretirali. 44-letnik je zdaj v pristojnosti hrvaškega sodišča, izdan je bil tudi evropski preiskovalni nalog s strani okrožnega sodišča v Novem mestu, vsa korespondenca o predaji izročitve zdaj poteka med sodiščema, je pojasnil Božičnik.

Osumljenec se je sicer gibal peš, v nedeljo zjutraj je prečkal državno mejo, potem se je skrival na Hrvaškem v bližini meje, v ponedeljek zjutraj pa so dobili klic občana iz Hrvaške, da je opazil moškega. Policisti so šli na PU Karlovac in si izmenjali informacije, policisti so ga popoldan prijeli. Nimajo podatka, da bi se ob aretaciji upiral ali da bi mu kdo pomagal.

Zaseženih več kosov orožja

Med preiskavo pri njem doma so zasegli več kosov strelnega orožja in streliva. Imel je legalno in ilegalno orožje, bil je namreč član lovske družine: puške in pištole, tudi domače izdelave. Policija ga je pred tem že obravnavala zaradi nasilja v družini in zanemarjanje mladoletne osebe, kar je iz policijskih evidenc, za to dejanja pa ni bil obsojen, kazenske evidence ni.

Za kaznivo dejanje uboja, ki so ga evidentirali, se predvideva od pet do 15 let zapora, za nedovoljeno posest in uporaba strelnega orožja pa je zagrožena kazen zapora do pet let, je še dodal Božičnik. Zahvalil se je občanov za posredovanje podatkov policiji in pripadnikom hrvaških enot za izsleditev in aretacijo osumljenca.

Povedal je, da je bil osumljeni trenutno brezposeln, v ponedeljek pa naj bi začel novo službo.