Uboj v Dolenji vasi pri Črnomlju

Črnomelj – V Dolenji vasi pri Črnomlju se je včeraj okoli 17. ure popoldne zgodil uboj. Moški je z večjim polenom udaril žensko po glavi.



Na kraj dogodka so prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči črnomaljskega zdravstvenega doma in črnomaljski policisti. Udarci so bili za žensko usodni. Po naših informacijah sta se moški in ženska, stara okoli 70 let, še pred kratkim skupaj sprehajala, pravi domačinka. Kaj je bil razlog za družinsko tragedijo, zdaj preiskujejo policisti.



Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah policistov sta se 67-letni moški in žrtev, ki je bila njegova žena, sprla v stanovanjski hiši. Moški jo je s topim predmetom večkrat udaril po glavi, žrtev pa je obležala v hodniku hiše.

Jutri pred preiskovalnega sodnika

Storilcu so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili z novomeške policijske uprave. Kriminalisti ogledne skupine sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.



Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja uboja. »67-letnega osumljenca bodo predvidoma jutri s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti moškega nismo obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Kazenski zakonik za kaznivo dejanje uboja določa kazen zapora do petnajst let,« je sporočila Alenka Drenik z novomeške policijske uprave.